Incastrati 2: quante puntate, durata e quando finisce la seconda stagione della serie di Ficarra e Picone su Canale 5

Quante puntate sono previste per Incastrati 2? La seconda stagione della fiction con e di Ficarra e Picone va in onda su Canale 5 in prima visione in chiaro in due puntate, il 26 e il 28 marzo 2024. La serie è composta in tutto da sei episodi, divisi in due puntate (tre a serata), come detto martedì 26 e giovedì 28 in prima serata. Tutti gli episodi sono già disponibili per gli abbonati Netflix. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 26 marzo 2024

Seconda puntata: 28 marzo 2024

Durata

Ma quanto dura ogni serata di Incastrati 2? Appuntamento su Canale 5 in due serate, il 26 e il 28 marzo 2024, in prima visione in chiaro su Canale 5 dalle ore 21.30. La chiusura è prevista a mezzanotte. Per ogni serata vengono trasmessi tre episodi. La durata è quindi di circa due ore e mezza, pubblicità incluse.

Incastrati 2: Location

Anche la seconda stagione della serie vede la Sicilia protagonista, con numerose location. Le riprese sono iniziate nell’estate del 2022. Non sembra prevista una terza stagione di Incastrati: “La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale”, hanno detto Ficarra e Picone.

Streaming e tv

Dove vedere Incastrati 2 in streaming e tv? Appuntamento in prima visione in chiaro il 26 e 28 marzo 2024 su Canale 5 dalle 21.30, e in streaming su Mediaset Play. Tutti gli episodi sono disponibili on demand su Netflix.