In viaggio con papà: trama, cast e streaming del film con Sordi e Verdone

In viaggio con papà: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 5 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda In viaggio con papà, film del 1982 diretto e interpretato da Alberto Sordi con Carlo Verdone nel ruolo del figlio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cristiano, da anni membro di una comunità per la salvaguardia del gabbiano, approfitta di una sosta a Roma per fare visita al padre Armando, che non vede da tempo. Questi, che si appresta a partire con la sua giovanissima amante Federica, cerca in tutti i modi di liberarsi dell’ingombrante presenza del figlio ma alla fine è costretto lui stesso ad accompagnarlo in Corsica, luogo in cui è diretta la comunità suddetta.

Durante questo viaggio, i due hanno modo di confrontarsi meglio: Cristiano è un giovane pasticcione, sessualmente inesperto e non privo di complessi; il suo temperamento è l’esatto contrario di quello del padre, affarista e donnaiolo. Nel corso della vicenda i due fanno svariati incontri, tra cui anche quello con l’ex moglie di Armando e madre di Cristiano, che intanto si è messa con uno sceneggiatore fallito mandando alla rovina la casa e distruggendo gli affetti che una volta mantenevano unita la famiglia.

Quando Cristiano ritorna alla comunità resta deluso dalla scoperta che la sua fidanzata Carmela, durante la sua assenza, ha avuto un rapporto con il “Professore”, capo della comunità; decide quindi di ripartire con il padre. A questo punto il cammino dei due si divide e Armando raggiunge Federica, che però in seguito ripudierà a causa dell’egoismo di lei.

In viaggio con papà: il cast

Abbiamo visto la trama di In viaggio con papà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alberto Sordi: Armando D’Ambrosi

Carlo Verdone: Cristiano D’Ambrosi

Giuliana Calandra: Rita Canegatti

Edy Angelillo: Soraya Canegatti

Tiziana Pini: Federica Benedetti

Ugo Bologna: ing. Rinaldo Benedetti

Francesca Ventura: Valentina D’Ambrosi

Gabriele Torrei: il ‘Professore’ della comune

Margit Evelyn Newton: Billy

Angela Cardile: sig.ra Mantovani

Flora Carabella: Luciana D’Ambrosi

Angelo Infanti: Gianni

Orsetta Gregoretti: Tiziana

Paola Rinaldi: Carmela

Ivana Milan: Marika

Ester Carloni: Palmira

Victoria Zinny: Susanna

Streaming e tv

Dove vedere In viaggio con papà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.