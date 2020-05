In questo mondo di ladri, il film: trama, cast, trailer e streaming

Carlo Vanzina è uno dei registi italiani più conosciuti, soprattutto quando si parla di commedie. Nel 2004, al cinema è arrivato il film In questo mondo di ladri, che nel cast vede Carlo Buccirosso e Valeria Marini tra i più. Di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in tv e in streaming?

In questo mondo di ladri, la trama

Nel film In questo mondo di ladri vediamo i seguenti protagonisti: Fabio il banchiere, Monica l’amante, Nicola il fallito, Walter che è un ristoratore pieno di debiti e Lionello, un chirurgo in crisi. Cosa avranno mai in comune tutti questi personaggi, se non una lieve impronta di sfortuna? Quello che in realtà li rende simili è il bisogno urgente di denaro. Per questo motivo, tutti diventano vittima di una truffa immobiliare. A quel punto, i cinque decidono di denunciare l’accaduto alla polizia, ma i truffatori sono più scaltri e riescono ad aggirare la giustizia. Tutti riuniti nel ristorante di Walter, i cinque truffati iniziano a conoscersi meglio per fare fronte comune e trovare un modo per fargliela pagare a chi ha voluto truffarli e ottenere il denaro di cui hanno bisogno. Il modo c’è ma non è indolore: organizzare una truffa ai danni della banca dove lavora Fabio.

In questo mondo di ladri, il cast

Nel cast del fiml vediamo Carlo Buccirosso che interpreta Fabio il banchiere, Valeria Marini invece interpreta la sua amante Monica. Biagio Izzo invece è Nicola, mentre Enzo Iacchetti interpreta Lionello. Infine Walter è interpretato da Max Pisu. Poi vediamo anche Ricky Tognazzi interpretare Gastone, Leo Gullotta interpretare Leonardo, Nicola Pistoia interpreta Sironi, Luca Sandri è il direttore della banca, Stefano Santospago è Roberto, Mariella Valentini è Emma, Daniele Bettini è Giacomino. E poi vediamo Gianluca Gobbi, Roberto Carletta, Simonetta Guarino, Mario Zucca e Maria Paiato.

In questo mondo di ladri, dove vedere il film: tv e streaming

In questo mondo di ladri va in onda su Canale 5 giovedì 21 maggio 2020, in prima serata dalle ore 21:25. Chi vuole seguire il film in diretta può sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure per l’HD pigiare il tasto 505. Chi invece dispone di un decoder Sky troverà Canale 5 al tasto 105. Chi invece vuole seguire la pellicola in diretta streaming potrà accedere a Mediaset Play e selezionare la diretta di Canale 5. C’è di più: chi non può seguire la diretta, ma vuole recuperare il film, potrà farlo sempre su MediasetPlay grazie alla funzione on demand.

