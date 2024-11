In altre parole: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 novembre

Questa sera, sabato 23 novembre 2024, alle ore 20,35 su La7 va in onda In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini per esplorare la realtà che ci circonda, offrendo nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione sempre attuali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ad aprire la puntata, insieme a Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, sarà Fausto Bertinotti con il quale si approfondiranno i principali fatti di attualità della settimana. Questa settimana, a sedere sugli sgabelli di In Altre Parole saranno: Agnese Pini, direttrice de La Nazione, Lucia Mascino, attrice protagonista del film “Una terapia di gruppo”, lo scrittore Maurizio De Giovanni con il suo ultimo libro dal titolo “Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi”.

E inoltre, in vista del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si affronterà il tema della violenza di genere con Alessio Boni, che sarà in scena al Teatro Carcano di Milano con lo spettacolo “Uomini si diventa. Nella mente di un femminicida”. Il dialogo partirà da una riflessione sul ruolo degli uomini, spesso poco inclini a un’autentica introspezione, per evidenziare la necessità di una presa di coscienza collettiva e individuale per combattere questa piaga sociale.

Come in ogni puntata, immancabili, la lezione alla lavagna del “maestro delle parole” Roberto Vecchioni, il contributo di Giovanna Botteri, che sabato seguirà l’evento “Nova”, l’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle in programma questo weekend al Palazzo dei Congressi di Roma, il consueto approfondimento politico della settimana di Alessandra Sardoni e l’ironica rubrica “In altre Parolacce” di Saverio Raimondo, reduce dalla presentazione e nascita del nuovo movimento del generale Vannacci a Marina di Grosseto.

Jacopo Veneziani, invece, partendo dalla notizia dello sciopero ferroviario di questo weekend proporrà un originale viaggio sui treni nell’arte, mentre il creator digitale Andrea Nuzzo, nella sua rubrica “Parole dalla Rete”, analizzerà le reazioni social a una delle notizie più discusse della settimana. In conclusione di serata, il racconto della “Buonanotte” di Massimo Gramellini.

Streaming e tv

Dove vedere In altre parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 16 novembre 2024 – alle ore 20,35 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.