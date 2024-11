In altre parole: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre

Questa sera, sabato 16 novembre 2024, alle ore 20,35 su La7 va in onda In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini per esplorare la realtà che ci circonda, offrendo nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione sempre attuali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, Gramellini e Roberto Vecchioni dialogheranno con Walter Veltroni, che presenterà il suo ultimo libro “Buonvino e il circo insanguinato”, approfondendo i fatti più rilevanti della settimana. A seguire, sugli sgabelli di In Altre Parole questa settimana siederanno: Serena Dandini, per presentare il festival da lei diretto, “L’eredità delle donne”, giunto alla settima edizione, lo storico e giornalista Giordano Bruno Guerrieri, nelle librerie con “Benito, storia di un italiano” e la cantautrice Levante, in veste di autrice, per presentare il suo nuovo libro “Opera quotidiana”. Tra gli ospiti di puntata, inoltre, lo scrittore francese Daniel Pennac, con il suo ultimo libro intitolato “Il mio assassino”.

Come sempre, saranno presenti il “maestro delle parole” Roberto Vecchioni, Giovanna Botteri, in collegamento da Torino, dove si tengono le ATP Finals e dove la crisi Stellantis riaccende le preoccupazioni per migliaia di operai, minacciati dalla cassa integrazione e da possibili chiusure temporanee a Mirafiori, Alessandra Sardoni con il suo consueto approfondimento politico, e la rubrica dissacrante e ironica “In altre Parolacce” di Saverio Raimondo. Inoltre, Jacopo Veneziani proporrà un percorso artistico ispirato alle immagini della mamma di Giulia Tramontano che stringe le mani della PM dopo la requisitoria, mentre il creator digitale Andrea Nuzzo, con le sue “Parole dalla Rete”, analizzerà le reazioni social a uno dei temi più discussi della settimana. A concludere la serata, il racconto della “Buonanotte” di Massimo Gramellini.

Streaming e tv

Dove vedere In altre parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 16 novembre 2024 – alle ore 20,35 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.