Impiccalo più in alto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 4 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Impiccalo più in alto (Hang ‘Em High), film western del 1968 diretto da Ted Post, con Clint Eastwood e Inger Stevens. Il film è stata la prima produzione della Malpaso Company, società di produzione fondata dallo stesso Eastwood. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Oklahoma, 1889. Il mandriano Jed Cooper, ingiustamente accusato di omicidio e furto di bestiame da parte di alcuni uomini, viene impiccato ad un albero. Grazie all’intervento di uno sceriffo che sta conducendo un convoglio di detenuti, Cooper si salva e viene condotto a Fort Grant per essere processato, ma viene rimesso in libertà pochi giorni dopo grazie alla cattura del vero colpevole – l’uomo che aveva venduto il bestiame a Cooper.

Cooper vuole vendicarsi degli uomini che lo hanno linciato, ma il giudice di Fort Grant, Adam Fenton, gli proibisce di farsi giustizia da sé, proponendogli invece un posto da sceriffo. Cooper accetta e Fenton gli lascia carta bianca, ma ad una condizione: se mai riuscirà a trovare gli uomini che lo hanno aggredito, Cooper dovrà portarli a Fort Grant vivi.

Durante il suo primo incarico, Cooper rintraccia Reno, uno dei suoi aggressori, nel saloon di una piccola città. Cooper tenta di arrestarlo, ma è infine costretto ad ucciderlo per legittima difesa. Venuto a conoscenza del fatto, Jenkins, un altro degli aggressori, si costituisce e svela a Cooper e a Fenton i nomi degli altri complici: Miller, Stone, Blackfoot, Maddow, Tommy, Loomis ed infine il capo della banda, il capitano Wilson. Fenton può così emettere i mandati di cattura e Cooper si mette alla ricerca della banda: il primo ad essere arrestato sarà Stone, che lavora come fabbro nella città di Red Creek.

Impiccalo più in alto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Impiccalo più in alto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Jed Cooper

Inger Stevens: Rachel Warren

Ed Begley: Capitano Wilson

Pat Hingle: Giudice Adam Fenton

Charles McGraw: Sceriffo Ray Calhoun

Ben Johnson: sceriffo Dave Bliss

Ruth White: Sophie

Bruce Dern: Miller

Alan Hale Jr.: Matt Stone

Arlene Golonka: Jennifer

James Westerfield: un prigioniero

Dennis Hopper: il profeta

L.Q. Jones: Loomis

Michael O’Sullivan: Francis Elroy Duffy

Joseph Sirola: Reno

Bob Steele: Jenkins

James MacArthur: il predicatore

Bert Freed: Schmidt

Russell Thorson: Maddow

Mark Lenard: Pubblico ministero

Streaming e tv

Dove vedere Impiccalo più in alto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.