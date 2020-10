Quando va in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore: data e orario

Quando va in onda la sesta e ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore? La prossima (la sesta e ultima) puntata di Imma Tataranni sarà trasmessa (in replica) martedì 27 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Martedì prossimo quindi daremo nuovamente l’arrivederci alla serie tv sulla forte donna della Basilicata che però rivedremo presto dato che è in programma una seconda stagione. Ma quando esce Imma Tararanni – Sostituto procuratore 2? Una risposta certa al momento purtroppo non c’è. La pandemia di Covid 19 infatti ha fatto saltare diversi piani e la Rai non ha ufficializzato quando andrà in onda la seconda stagione della fortunata fiction. Massimiliano Gallo, l’attore che interpreta il marito di Imma Tataranni, ad aprile 2020 ha raccontato in un’intervista a Il Mattino che “a settembre (2020, ndr) avremmo dovuto iniziare a girare la seconda serie di Imma Tataranni, ma la situazione è troppo incerta per pianificare qualsiasi cosa”.

Le anticipazioni sull’ultima puntata

Nell’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in onda martedì 27 ottobre 2020, Don Mariano contatta Imma in quanto ha bisogno di parlarle urgentemente. È primo mattino: cosa è successo al punto da indurlo a chiedere al Sostituto Procuratore di vedersi appena possibile? Intanto Pietro non sta bene e, in seguito al suo malore, deve andare in ospedale. Comprensibilmente, questo fatto catalizza le attenzioni di Imma che si scorda dell’appuntamento. Purtroppo le ritorna in mente nel momento in cui riceve una notizia che definire “terribile” è alquanto riduttivo. È costretta a iniziare le indagini per capire cosa sia accaduto. Per completare il quadro che manda a rotoli la vita di Imma c’è anche un imprevisto sul piano personale. Infatti il Sostituto Procuratore scopre che Pietro le ha mentito. Il collega con cui le dice di aver cenato in realtà è una collega. Infine, emergono strani indizi che la portano a mettere in discussione l’identità di suo padre. Appuntamento dunque a martedì 27 ottobre 2020 su Rai 1 e RaiPlay con l’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

