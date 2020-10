Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2: quando esce la seconda stagione

Quando esce Imma Tararanni – Sostituto procuratore 2? I tanti fan della serie tv in onda in questo periodo in replica su Rai 1 se lo chiedono ormai da tanto tempo. Una risposta certa al momento purtroppo non c’è. La pandemia di Covid 19 infatti ha fatto saltare diversi piani e la Rai non ha ufficializzato quando andrà in onda la seconda stagione della fortunata fiction. Massimiliano Gallo, l’attore che interpreta il marito di Imma Tataranni, ad aprile 2020 ha raccontato in un’intervista a Il Mattino che “a settembre (2020, ndr) avremmo dovuto iniziare a girare la seconda serie di Imma Tataranni, ma la situazione è troppo incerta per pianificare qualsiasi cosa”. Impossibile quindi dare oggi una data esatta in cui le nuove puntate di Imma Taranni possano essere trasmesse su Rai 1.

Le anticipazioni

Nel cast di Imma Tataranni 2 stagione sono stati confermati Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni, Massimiliano Gallo che interpreta suo marito Pietro, Alice Azzariti nel ruolo Valentina e Barbara Ronchi che è Diana. Vanessa Scalera ha rivelato di essere contenta di tornare sul set e di tornare a interpretare Imma perchè è “un progetto nel quale ho creduto fin dall’inizio e che mi affascina molto”. Sarà presente poi Alessio Lapice che interpreta Calogiuri. Dopo il bacio rubato Imma nel finale della prima stagione, cosa succederà? Si metteranno insieme? Vedremo. Presto. Si spera.

Streaming e tv

In attesa di Imma Tataranni 2, i telespettatori possono godersi tutte le puntate della prima stagione in diretta tv (ogni martedì sera su Rai 1) o in streaming e on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di godersi i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

