Imma Tataranni 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 si farà? Ve lo diciamo subito: la risposta è sì. La riprese della terza stagione partiranno in primavera. Intanto tra settembre e ottobre 2022 andranno in onda le seconde quattro puntata della seconda stagione. “Per la prima volta Imma si troverà davvero sola: dovrà affrontare la crisi con il marito Pietro, che è anche il suo compagno e confidente, l’elemento più solido della sua vita. Senza dichiararlo apertamente, dovrà gestire una situazione drammatica per lei”. A raccontarlo all’ANSA è Vanessa Scalera, che al sostituto procuratore ispirato ai libri di Mariolina Venezia ha regalato determinazione, genuinità e quel piglio ruvido con cui affronta i casi di cronaca e si inerpica tra le strade e gli scalini di Matera. “I nuovi episodi approfondiranno la crisi tra Imma e Pietro (Massimiliano Gallo, ndr): vedremo così la protagonista in un momento di difficoltà, di solitudine”.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni su Imma Tataranni 3, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: