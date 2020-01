Imma Pirone, l’attrice di Un Posto al Sole lavora per una ditta di pulizie

Imma Pirone, 32 anni e attrice di Un Posto al Sole, celebre soap opera ambientata a Napoli, lavora per una ditta di pulizie. Nella fiction Imma Pirone è Clara, la cameriera che ha un flirt con l’imprenditore Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Nella vita vera Imma fa lo stesso lavoro.

“Quando non sono in tv aiuto mia mamma nella ditta di pulizie: lo faccio a testa alta da quando è morto mio padre”, racconta Imma Pirone al quotidiano Il Mattino.

La 32enne originaria di Torre del Greco prima di fare l’attrice è stata una ballerina e ha anche partecipato a Miss Italia nel 2010 arrivando in finale.

Spenti i riflettori Imma Pirone pulisce le scale e i ballatoi dei palazzi nel vesuviano. L’attrice di Un Posto al Sole viene da una famiglia di sette figli, e rivela: “È una piccola impresa di pulizie, a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire. Non mi vergogno. Anzi, lo faccio a testa alta. È un lavoro umile e dignitoso”.

Del passato come ballerina racconta: “Ho dovuto smettere perché un giorno mi hanno chiamato per il pagamento della retta e per dirmi dei costi successivi. Io non sapevo come dirlo a casa. Alla fine, a mio padre, per non dargli dispiacere, dissi che mi ero stancata di ballare. Non era vero. La danza era il mio sogno e non avrei voluto fare altro”.

