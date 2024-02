Illusioni perdute: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Illusioni perdute, film del 2021 diretto da Xavier Giannoli. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Honoré de Balzac, è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucien Chardon, il figlio di un farmacista di Angoulême che si ostina a farsi chiamare de Rubempré nonostante non abbia ereditato i titoli della madre, è un giovane con ambizioni da poeta nella Francia della Restaurazione. Incoraggiato da Louise, una nobile più grande di lui con cui ha una relazione illecita, la segue a Parigi in cerca di un editore, ma ai due amanti viene proibito di vedersi per timore di uno scandalo. Solo e senza un soldo, Lucien incontra Lousteau, un altro scrittore fallito proveniente dalla provincia che si è riciclato come periodista de Le Corsaire, uno dei tanti giornali liberali nati sull’onda del boom del settore: notata la sua abilità con la penna, quest’ultimo lo inizia alla spregiudicata arte del giornalismo, fatta di polemiche mirate e recensioni di romanzi comprate, nella quale Lucien scorge l’opportunità di vendicarsi della nobiltà che l’ha respinto.

Illusioni perdute: il cast

Abbiamo visto la trama di Illusioni perdute, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Benjamin Voisin: Lucien de Rubempré

Cécile de France: Louise de Bargeton

Vincent Lacoste: Étienne Lousteau

Xavier Dolan: Raoul Nathan

Salomé Dewaels: Coralie

Jeanne Balibar: Marchesa d’Espard

Gérard Depardieu: Dauriat

André Marcon: Barone du Châtelet

Louis-Do de Lencquesaing: Finot

Jean-François Stévenin: Singali

Streaming e tv

Dove vedere Illusioni perdute in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.