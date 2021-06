Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: la scaletta del concerto evento

Qual è la scaletta de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, il concerto evento in onda stasera – sabato 5 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Purtroppo la scaletta del concerto non è stata resa nota. Ma possiamo intuire i brani che verranno eseguiti. Da sempre infatti Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del 71esimo Festival di Sanremo. Il progetto dedicato a Ennio Morricone sarà anche il prossimo impegno discografico di Piero, Ignazio e Gianluca, con pubblicazione mondiale per Sony Music.

Ospiti

Al fianco de Il Volo ci saranno tanti ospiti. Quali saranno gli ospiti dell’evento Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Stasera vedremo Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in diretta tv e live streaming? Il concerto evento sarà trasmesso dall’Arena di Verona in diretta tv su Rai 1 oggi, 5 giugno 2021, a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.