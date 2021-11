Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: gli ospiti del concerto in replica su Rai 1

Quali sono gli ospiti del concerto Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, in onda questa sera, 10 novembre 2021, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25? Nella splendida location dell’Arena di Verona, i tre ragazzi de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ci guidano in un viaggio nelle musiche di uno dei più grandi compositori della scena italiana e internazionale: Ennio Morricone. Si tratta di una replica del concerto tramesso lo scorso giugno, e che Rai 1 ha deciso di riproporre nel giorno della nascita del Maestro, scomparso circa un anno fa. Ma vediamo insieme gli ospiti di Il Volo – Tributo a Ennio Morricone.

Sul palco, insieme a Il Volo, l’Orchestra sinfonica e ospiti come Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Di seguito invece la scaletta e le canzoni che canteranno i tenori de Il Volo insieme ai loro ospiti, sul palco dell’Arena di Verona.

Estasi dell’Oro (Il Buono il Brutto e il Cattivo)

Your Love (C’era una volta il West)

Nessun Dorma (Turandot)

Se Telefonando (ft Laura Chiatti)

Il Mondo (ft Riccardo Cocciante)

Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante solo al piano)

Se (Nuovo Cinema Paradiso)

Metti una sera a cena ft Nina Zilli, al piano Raphael Gualazzi

O Sole Mio

Grande Amore

Here’s to you (Sacco e Vanzetti)

E più ti penso

Your Song di Elton John (Gianluca Ginoble solo)

No puede ser nuova: Piero Barone (flauto Andrea Griminelli)

Listen: Ignazio Boschetto (sassofono Julian Iorio)

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Mission

Un amore così grande

My Way

I colori dell’Amore

Libiamo ne’ lieti calici (La Traviata)

Estasi Dell’Oro reprise

Conradiana

A che ora inizia e durata