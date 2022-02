Il viaggio di Arlo: trama, doppiatori e streaming del film

Stasera, sabato 5 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il viaggio di Arlo (The Good Dinosaur), film d’animazione del 2015 diretto da Peter Sohn, realizzato in CGI dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures. 16esimo lungometraggio della Pixar, il film è stato diretto da Bob Peterson, ideatore della storia, fino all’agosto del 2013, poi sostituito da Sohn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

65 milioni di anni fa, nel Cretaceo superiore, il famoso asteroide, che avrebbe dovuto causare l’estinzione dei dinosauri, manca la Terra, permettendo loro di continuare a popolare il pianeta e di evolversi, diventando più intelligenti e trasformandosi in agricoltori e allevatori. Milioni di anni dopo, una piccola famiglia di Apatosauri, composta dal padre Henry, la madre Ida e i loro tre figli Libby la maggiore, Buck il mediano e il piccolo Arlo, vive una tranquilla vita agraria nella fattoria ai piedi del Monte Zanna di Lupo. Nonostante tutti si diano un gran da fare, Arlo è molto impacciato e pauroso di qualunque cosa, persino degli Ornithomimus a cui deve dar da mangiare. Il padre Henry è comunque fiducioso e sa che un giorno Arlo sconfiggerà le sue paure riuscendo a mettere la sua impronta sul silo del granturco, segno che la famiglia utilizza quando un componente raggiunge i propri obiettivi. Proprio per farlo finalmente crescere e realizzare, Henry mette Arlo a guardia del silo del granoturco contro un misterioso parassita che ne divora una parte. Il parassita – che si rivela essere un piccolo cavernicolo – cade nella trappola di Arlo che, però, non ha il coraggio di ucciderlo e ne causa la liberazione. Henry, arrabbiato con Arlo per non aver saputo portare a termine il suo compito, parte alla ricerca del cavernicolo col figlio al seguito in riva ad un fiume durante una tempesta, ma quando Arlo inciampa in una roccia e si ferisce a una gamba, si pente di averlo spinto oltre i suoi limiti e decide di tornare indietro. Quando la tempesta peggiora, Henry riesce a spingere in salvo Arlo, ma viene subito dopo travolto da un’ondata di piena del fiume, morendo.

Doppiatori

Abbiamo visto la trama de Il viaggio di Arlo, ma quali sono i doppiatori del film? Di seguito l’elenco completo:

Lorenzo D’Agata: Arlo

Massimo Corvo: Butch

Perla Liberatori: Ramsey

Simone Mori: Nash

Alberto Angrisano: Papo Henry

Roberta Paladini: Mami Ida

Francesco Ferri: Buck

Emanuela Ionica: Libby

Christian Iansante: Tonitrus

Daniela D’Angelo: Nubifragio

Francesco Meoni: Tormenta

Enzo Avolio: Silvano lo Sciamano

Angelo Nicotra: Bubbha

Emanuela Damasio: Lurleane

Luigi Ferraro: Pervis

Renato Cecchetto: Earl

Streaming e tv

Dove vedere Il viaggio di Arlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.