Il sindaco pescatore, il film per la tv: trama, cast e streaming

Il sindaco pescatore è un film per la tv del 2016, diretto da Maurizio Zaccaro e che racconta la storia vera di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Ad interpretare il sindaco nel film è Sergio Castellitto. La prima volta che il film è andato in onda sui canali della Rai ha catturato l’attenzione di oltre 7 milioni di telespettatori. Stasera, domenica 30 agosto 2020, va in onda in replica su Rai 1 in prima serata. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Il sindaco pescatore, la trama del film

Angelo Vassallo, un umile pescatore, decide di impegnarsi in prima linea per contrastare il degrado del suo paese. Così, sacrificando lo studio che limiterà soltanto al suo tempo libero, Angelo viene eletto sindaco grazie alla sua semplicità e al carisma. Il suo programma è ripristinare i valori del passato tramite strumenti della legalità e rispettando l’ambiente, una politica che inizia ad infastidire i più potenti. In pochissimo tempo, quel piccolo villaggio di pescatori diventa un paradiso per i turisti e la ricchezza che attrae le persone molto presto porta con sé anche cattive notizie, catturando l’interesse di ospiti poco graditi.

Chi era Angelo Vassallo: la storia vera del sindaco di Pollica

Il sindaco pescatore, il cast

Chi vediamo nel cast de Il sindaco pescatore? Come abbiamo già detto, il protagonista Angelo Vassallo è interpretato da Sergio Castellitto, mentre al suo fianco Angelica Vassallo è interpretata da Anna Ferruzzo, Dario Vassallo invece è interpretato da Fabrizio Contri. E ancora nel cast vediamo Lavinia Guglielman interpretare Giusy, Maurizio Marchetti interpretare Don Marra, Antonio Pennarella interpretare Claudio Vassallo, Andrea Di Maria interpreta Antonio e Carlo Mileo interpreta Pepe Vassallo. E ancora vediamo Massimo De Matteo, Pasquale Russo, Gianni Parisi, Salvatore Cantalupo, Paolo Spezzaferri, Emanuele Vicorito, Rosaria De Cicco, Teresa Saponangelo, Orlando Cinque e Renato Carpentieri.

Il sindaco pescatore, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il film Il sindaco pescatore? La pellicola viene trasmessa in prima serata domenica 30 agosto 2020 alle ore 21:25 su Rai 1, il primo canale di Viale Mazzini disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 con il decoder Sky. Questo per seguire il film in tv. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming può collegarsi su RaiPlay tramite pc, smartphone e tablet e selezionare la diretta di Rai 1. In questo caso troverete quindi il film. Chi vuole recuperarlo in un secondo momento può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

Potrebbero interessarti Broken City, il film: trama, cast, trailer e streaming Chi era Angelo Vassallo, il personaggio a chi s’ispira la trama del film Il sindaco pescatore L’ora della verità, quante puntate sono, durata e quando finisce