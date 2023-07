Il segno della libellula – Dragonfly: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il segno della libellula – Dragonfly, film del 2002 diretto da Tom Shadyac con protagonista Kevin Costner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Emily Darrow, una coraggiosa oncologa pediatrica muore in un incidente sull’autobus in cui viaggiava in Venezuela per portare la sua assistenza specializzata ai bambini delle popolazioni più povere. Il suo corpo non viene ritrovato. Il marito Joe, medico di pronto soccorso a Chicago era contrario alla sua partenza anche per via della gravidanza in corso. Cerca di convivere con il dolore, anche con l’aiuto di un’amica e vicina di casa, l’avvocato Miriam Belmont. Tuttavia, alcuni dei bimbi pazienti in oncologia pediatrica della moglie, dei quali lui le aveva promesso di prendersi cura durante la sua assenza, gli raccontano di esperienze premorte in cui Emily parla loro proprio di lui e riempiono le loro stanze d’ospedale di disegni raffiguranti una specie di croce ondulata; l’uomo ne discute allora con Sorella Madeline che si è occupata di ciò anni prima salvo poi essere allontanata dall’Ospedale con l’accusa di spaventare i bambini alimentando falsi eventi. La Suora gli consiglia di affrontare la situazione con fede. Anche a casa cominciano a manifestarsi eventi inspiegabili ed infatti ad ogni nuovo segnale, Joe si convince sempre di più che Emily stia cercando di contattarlo per fargli capire qualcosa di estremamente importante, seppur non creduto dai colleghi ne’ da Miriam.

Il segno della libellula – Dragonfly: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Il segno della libellula – Dragonfly, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: dottor Joe Darrow

Susanna Thompson: dottoressa Emily Darrow

Kathy Bates: avvocato Miriam Belmont

Linda Hunt: suor Madeline

Joe Morton: Hugh Campbell

Ron Rifkin: Charlie Dickinson

Matt Craven: Eric

Liza Weil: ragazza suicida

Jacob Vargas: Victor

Streaming e tv

Dove vedere Il segno della libellula – Dragonfly in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinty.