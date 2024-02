Il ritratto del duca: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 2 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il ritratto del duca (The Duke), film del 2020 diretto da Roger Michell. La pellicola narra la storia di Kempton Bunton, pensionato sessantenne e tassista, che nel 1961 rubò il dipinto Portrait of the Duke of Wellington di Francisco Goya dalla National Gallery di Londra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kenton Bumpton, inguaribile idealista, pervaso da un forte senso civico, impiega il suo tempo e le sue energie a sostenere e promuovere battaglie sociali a favore delle persone svantaggiate, ma si tratta per lo più di petizioni utopiche e bislacche. Ha una moglie (Helen Mirren) che, lavorando come donna di servizio, porta avanti la famiglia, disapprovando lo “stile di vita” del marito. Il signor e la signora Bumpton hanno due figli e vivono nel ricordo di una terza figlia, morta giovanissima. Il Signor Bumpton, un giorno, si ritrova coinvolto nel furto di un dipinto del Goya (il ritratto del Duca di Wellington). È l’occasione, per tutta la famiglia, di “ritrovarsi” e, per la signora Bumpton, di capire e comprendere, finalmente approvandolo, l’animo e il pensiero di suo marito.

Il ritratto del duca: il cast

Abbiamo visto la trama de Il ritratto del duca, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jim Broadbent: Kempton Bunton

Helen Mirren: Dorothy Bunton

Matthew Goode: Jeremy Hutchinson

Fionn Whitehead: Jackie Bunton

Anna Maxwell Martin: sig.ra Gowling

Sian Clifford: dott. Unsworth

Jack Bandeira: Kenny Bunton

Aimée Kelly: Irene

Charlotte Spencer: Pammy

Joshua McGuire: Eric Crowther

Andrew Havill: Sir Philip Hendy

James Wilby: Carl Aarvold

Heather Craney: Debbie

Richard McCabe: Rab Butler

Charles Edwards: Joseph Simpson

Val MacLane: Freda

Dorian Lough: Isp. McPherson

John Heffernan: Neddie Cussen

Streaming e tv

Dove vedere Il ritratto del duca in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it