Il ritorno di don Camillo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il ritorno di don Camillo, film del 1953 diretto da Julien Duvivier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Inverno 1946. Don Camillo è stato sollevato dall’incarico di parroco del suo paese per punizione e parte quindi per la parrocchia di Montenara, sperduta tra i monti, in sostituzione del defunto parroco Don Luciano. Qui, in un ambiente freddo, svolge il suo ministero presso la chiesa, frequentata dalla sola perpetua. Nel frattempo, nel paese di don Camillo, Peppone si ritrova ad affrontare molti problemi e non ha neanche l’aiuto del nuovo parroco: anzi la cittadinanza non ha preso per niente bene l’allontanamento del reverendo a causa di Peppone e si rifiuta categoricamente di sposarsi, battezzare bambini o addirittura organizzare funerali portando un serio danno alle casse comunali. Solo il ritorno di don Camillo porrà fine alle dispute che coinvolgono anche un proprietario terriero, Cagnola, che non vuole cedere una parte delle sue terre per costruire lungo il Po un argine che dovrebbe prevenire le alluvioni. In un alterco che si crea poco dopo ferisce il compagno detto “il Nero”, credendo di averlo addirittura ucciso, e viene ferito a sua volta da Peppone, anch’egli convinto di averlo ammazzato. Per avere un alibi, entrambi si rivolgono a don Camillo nel suo esilio a Montenara.

Don Camillo riesce a calmare la situazione, strappando la promessa a Cagnola che egli avrebbe ceduto le terre necessarie per costruire l’argine. Per questo fatto Peppone si rivolge al vescovo per fare tornare don Camillo a Brescello. Quest’ultimo viene accontentato, con l’ammonimento però da parte del prelato che poi non venga più a lamentarsi se riceverà ancora tavolate in testa. Al ritorno al paese don Camillo dovrà porre fine a una rissa alla casa del popolo scoppiata al termine di un incontro di pugilato, organizzato appositamente in contemporanea con l’arrivo del parroco alla stazione per evitargli un bagno di folla che sarebbe stato “il trionfo della reazione”. Accade poi che Cagnola si rimangia la promessa delle terre, ritenendo l’argine inutile per prevenire alluvioni, che puntualmente si verificheranno subito, e di tale entità che anche l’argine eventualmente costruito non sarebbe servito a niente.

Il ritorno di don Camillo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il ritorno di don Camillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fernandel: don Camillo

Gino Cervi: Peppone

Édouard Delmont: dottor Spiletti

Paolo Stoppa: Marchetti

Alexandre Rignault: Francesco “Nero” Gallini

Thomy Bourdelle: Cagnola

Enzo Staiola: Mario Cagnola

Claudy Chapeland: Beppo Bottazzi

Tony Jacquot: don Pietro

Charles Vissières: vescovo

Leda Gloria: signora Bottazzi

Saro Urzì: il Brusco

Marco Tulli: lo Smilzo

Giovanni Onorato: Scartazzini

Pina Gallini: perpetua di Montenara

Gian Paolo Rosmino: signor Spiletti

Miranda Campa: signora Spiletti

Bernardo Severani: medico

Lia Di Leo: maestrina

Arturo Bragaglia: cantoniere

Manoel Gary: Cerratini, delegato del PCI

Roberto Loreti: figlio piccolo di Peppone

Checco Durante: droghiere

André Hildebrand: membro all’opposizione

Robert Lombard: musicista

Jean Mollier: popolano

Rina Morelli: donna che prega

Lino Solari: popolano

Giuseppe Tosi: Anteo Gorlini, sfidante forestiero della boxe

Gloria Villar: figlia del signor Spiletti

Streaming e tv

Dove vedere Il ritorno di don Camillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.