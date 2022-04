Il Re: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata di stasera, 8 aprile, su Sky

Questa sera, venerdì 8 aprile 2022, su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic va in onda dalle 21.15 la quarta e ultima puntata della serie Il Re, con protagonista Luca Zingaretti. L’attore divenuto noto per aver interpretato il commissario Montalbano, questa volta veste i panni del temibile direttore del carcere San Michele Bruno Testori. Una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside in otto episodi, suddivisi in quattro puntate. Di seguito le anticipazioni, la trama e il cast della quarta e ultima puntata de Il Re di stasera.

Anticipazioni: la trama degli episodi

Vacilla sempre più pericolosamente il regno di Bruno Testori, direttore di carcere spietato e al di sopra della legge interpretato da Luca Zingaretti ne Il Re, il nuovo prison drama targato Sky Original. Questa sera assisteremo gli ultimi due episodi (7 e 8) della serie diretta da Giuseppe Gagliardi. Ecco la trama e le anticipazioni.

Noncurante dei servizi segreti, Bruno decide autonomamente di isolare l’ala musulmana e, grazie all’aiuto di Amir, riesce a decifrare il messaggio nascosto nel libro contraffatto: forse nel carcere si nasconde addirittura il successore di Al-Iraqi. Adele scopre la verità sulla relazione della madre e si rifugia dal padre che però, tra le mura del carcere, deve fronteggiare l’ennesimo omicidio.

Bruno deve trovare il colpevole: l’ultimo omicidio ha scatenato una rivolta dei musulmani che dilaga in tutto il carcere, rivelandosi funzionale per i piani di fuga di Farid. Bruno scopre finalmente l’identità del successore di Al-Iraqi, rimasto sempre nell’ombra. La battaglia peggiore è conclusa, ma ne resta un’altra da vincere: quella contro le accuse della Lombardo.

Il Re: il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di stasera, vediamo ora il cast de Il Re. Accanto a Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il padre d’Italia) nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è figlio unico), che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), che nella serie sarà l’ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, e Giorgio Colangeli (Il divo, Speravo de morì prima, Un posto sicuro) nei panni di Iaccarino, comandante della prigione e grande amico di Bruno Testori.

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale della serie Sky Il Re con Luca Zingaretti.

Il Re: quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast de Il Re, ma quante puntate sono previste? In tutto otto episodi, in onda da venerdì 18 marzo 2022 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno con due episodi a settimana, per un totale quindi di quattro serate. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: 18 marzo 2022

Seconda puntata: 25 marzo 2022

Terza puntata: 1 aprile 2022

Quarta puntata: 8 aprile 2022

Streaming e tv

Dove vedere Il Re in tv e live streaming? La serie, come detto, va in onda da venerdì 18 marzo 2022 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.