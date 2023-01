Il re leone: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film del 2019

Stasera, 2 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il re leone, film del 2019 diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Si tratta di un remake shot-for-shot fotorealistico di CGI dell’omonimo film del 1994. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mufasa e Sarabi, i leoni sovrani delle Terre del Branco, convocano tutti gli animali della savana per celebrare la nascita del loro primogenito Simba. Il piccolo Simba è innalzato dal mandrillo sciamano Rafiki davanti a tutti gli animali delle Terre del Branco. Poco dopo la cerimonia, Mufasa va a trovare suo fratello minore Scar, rimproverandolo di non essere venuto alla cerimonia, cosa fatta di proposito da Scar, irato e geloso di Simba, poiché con la nascita del principe lui è stato scalzato dalla successione al trono.

Mesi dopo, Simba è cresciuto ed è diventato un leoncino curioso ed energico, affascinato dall’idea che diventerà il futuro sovrano. Mufasa lo accompagna per il regno, spiegandogli le responsabilità di un re e illustrandogli il Cerchio della Vita, da cui tutto proviene e a cui tutto fa ritorno. In seguito, però, il maggiordomo Zazu, un bucero beccogiallo, avverte Mufasa che le iene sono penetrate nelle Terre del Branco, al che il leone si reca a combattere e ordina a Zazu di riportare Simba alla Rupe. Qui Simba incontra Scar: il perfido zio gli rivela l’esistenza del Cimitero degli Elefanti, un pericoloso posto oltre i confini del regno, e il leoncino, incuriosito, decide di andarci di soppiatto con la sua amica Nala. I due seminano Zazu (incaricato di tenerli d’occhio) e raggiungono il Cimitero degli Elefanti, venendo però attaccati dalle tre iene Shenzi, Banzai e Ed e dai loro numerosi simili che popolano il luogo. Mufasa, avvertito appena in tempo da Zazu, attacca e scaccia le iene, traendo in salvo i cuccioli. Mentre Zazu porta a casa Nala, Mufasa rimprovera Simba, ma subito dopo i due si riappacificano. Mufasa, inoltre, indicando il cielo stellato, gli spiega che tutti i grandi re del passato li guardano da lassù. Nottetempo, Scar entra nel territorio delle iene, rimproverandole di non essere riuscite ad uccidere i due cuccioli. Quando però Kamari insinua che potrebbero pur sempre divorare lui, Scar propone loro un piano: uccidere Mufasa perché lui possa diventare re e permettere alle iene di entrare nelle Terre del Branco, dove potranno nutrirsi abbondantemente.

Il re leone: personaggi e doppiatori del film

Abbiamo visto la trama de Il re leone, ma quali sono i personaggi e i doppiatori italiani del film del 2019? Di seguito l’elenco dei doppiatori italiani e dei loro personaggi:

Marco Mengoni: Simba adulto

Vittorio Thermes: Simba giovane (dialoghi)

Simone Iuè: Simba giovane (canto)

Edoardo Leo: Timon

Stefano Fresi: Pumbaa

Massimo Popolizio: Scar

Elisa: Nala adulta

Alice Porto: Nala giovane (dialoghi)

Chiara Vidale: Nala giovane (canto)

Laura Romano: Sarafina

Toni Garrani: Rafiki

Emiliano Coltorti: Zazu

Rossella Acerbo: Shenzi

Paolo Vivio: Azizi

Alessandro Budroni: Kamari

Antonella Giannini: Sarabi

Luca Ward: Mufasa

Streaming e tv

Dove vedere Il re leone (film del 2019) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 gennaio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.