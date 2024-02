Il Provinciale – Il racconto dei racconti: le anticipazioni del programma su Rai 3, 24 febbraio

Il provinciale è il programma in onda su Rai 3 questa sera, sabato 24 febbraio 2024, alle ore 21.45 con la conduzione di Federico Quaranta. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni

Questa sera Il Provinciale arriva a Genova, per raccontare la storia di ragazzi che, partendo dalla loro città, si sono messi in testa di raccontare il mondo, e perfino di cambiarlo. La storia di artisti che, a volte, con le loro parole, e con la loro musica, ci sono riusciti davvero. Genova, è – essa stessa – una canzone, con migliaia di storie quanti sono i suoi vicoli e ritornelli indimenticabili quanti sono i suoi picchi di luce. Federico Quaranta, con la partecipazione di Angela Rafanelli, andrà alla scoperta di questi aspetti della città, ricchi di fascino e di sorprese. Da Boccadasse al Cimitero Monumentale di Staglieno, dai vicoli del centro storico ai palazzi dei Rolli, dal Galata Museo del Mare ai sentieri dell’Anello dei forti, si verrà guidati dai versi delle canzoni.

La storia musicale genovese affonda le sue radici in una tradizione colta e popolare di grande livello che, da sempre, coinvolge tutti, non solo grandi musicisti come Niccolò Paganini, ma anche “insospettabili” grandi personaggi storici come Giuseppe Mazzini: non tutti, infatti, sanno che Mazzini era un grande amante della chitarra, che lo seguì nelle tappe della sua vita e che oggi è conservata nel museo del Risorgimento di Genova. Di Genova erano anche Goffredo Mameli e Michele Novaro, autori del “Canto degli Italiani”, divenuto poi inno nazionale. Protagonisti della puntata saranno i cantautori della cosiddetta scuola genovese: saranno le loro canzoni a guidare il pubblico alla scoperta dell’identità cittadina.

Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, protagonisti di un’epoca in cui poesia e musica trovarono un connubio indimenticabile. Il racconto musicale e personale di questi grandi artisti s’intreccerà alle vicende della città, grazie al contributo di grandi ospiti come Gian Piero Reverberi, direttore d’orchestra e compositore protagonista della stagione dei cantautori, Morgan, musicista da sempre attento alla canzone d’autore genovese, Franz Di Cioccio e Patrick Djivas che con la PFM hanno segnato, insieme a Fabrizio De André, la storia della musica italiana, Francesco Baccini, cantautore genovese doc, artisti giovani come Guesan e Eames e molti altri, in un racconto corale di grande fascino. Un’ampia pagina sarà dedicata anche a un altro genovese doc: Paolo Villaggio, con la testimonianza della figlia Elisabetta e il contributo di attori che stanno proseguendo, a loro modo, la sua opera, come Gianni Fantoni ed Enzo Paci.

Streaming e tv

