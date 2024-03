Il Provinciale – Il racconto dei racconti: le anticipazioni del programma su Rai 3, 16 marzo

Il provinciale è il programma in onda su Rai 3 questa sera, sabato 16 marzo 2024, alle ore 21.45 con la conduzione di Federico Quaranta. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni

Come mai l’Umbria, nei secoli passati, fu terra di cambiamenti di vita stravolgenti? Nell’ultima puntata di stagione Federico Quaranta, insieme ad Angela Rafanelli, cercherà di comprendere perché questa regione ha avuto il più alto numero di esperienze eremitiche e monastiche. In compagnia di Angelo Branduardi, Ascanio Celestini e Ambrogio Sparagna, sarà un viaggio “nel mezzo della vita” di uomini e donne che hanno deciso di cambiare completamente la propria esistenza: da San Francesco a Santa Chiara, da San Benedetto da Norcia a Santa Rita da Cascia.

Federico Quaranta, inoltre, incontrerà pellegrini e frati che a quel cambiamento hanno deciso di aderire. Angela Rafanelli si confronterà, invece, con realtà laiche per immaginare una possibilità di vita diversa. Giorgio Flamini racconterà la sua esperienza di trent’anni di lavoro con i detenuti della Casa di Reclusione di Maiano a Spoleto, utilizzando il teatro come forma di conoscenza e di espressione di sé.

Streaming e tv

Dove vedere Il provinciale in diretta tv e in streaming? Il programma va in onda su Rai 3 questa sera, sabato 16 marzo 2024, alle 21.45. Anche in streaming su Rai Play.