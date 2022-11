Il processo Norimberga: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il processo di Norimberga, film del 2000 diretto da Yves Simoneau con Alec Baldwin, Brian Cox e Christopher Plummer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Finita la Seconda Guerra Mondiale, 21 rappresentanti del regime nazista vennero processati per crimini contro l’umanità. Questa è il racconto del processo in cui l’avvocato americano Robert Jackson, ebbe un ruolo da protagonista.

Il processo Norimberga: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il processo di Norimberga, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Alec Baldwin

Brian Cox

Christopher Plummer

Jill Hennessy

Christopher Heyerdahl

Streaming e tv

Dove vedere Il processo Norimberga in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.