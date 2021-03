Il processo di Norimberga: trama, cast e streaming del film su La7

Il processo di Norimberga è una miniserie televisiva in due puntate del 2000 diretta da Yves Simoneau e tratta dal libro Nuremberg: Infamy on Trial scritto da Joseph E. Persico nel 1994. Il film per la tv va in onda questa sera, lunedì 29 marzo 2021, in prima serata su La7 dalle 21.15. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il processo di Norimberga? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il Processo di Norimberga, il film diretto da Yves Simoneau, è il drammatico racconto dello storico processo per i crimini di guerra a seguito della sconfitta della Germania nazista nella seconda guerra mondiale, visto attraverso gli occhi del capo procuratore Robert Jackson (Alec Baldwin) e del principale imputato il Vice-Cancelliere del Reich, il Reichsmarschall Hermann Göring (Brian Cox). Il film è in origine una mini serie di due episodi realizzata per la televisione.

Il processo di Norimberga: cast completo

Tanti gli attori che prendono parte al cast di questo film del 2000 in onda stasera su La7. Ecco l’elenco completo con i relativi personaggi interpretati.

Alec Baldwin: Robert Houghwout Jackson

Brian Cox: Hermann Göring

Christopher Plummer: Sir David Maxwell Fyfe

Jill Hennessy: Elsie Douglas

Michael Ironside: col. Burton C. Andrus

Matt Craven: capitano Gustav Gilbert

Len Cariou: Francis Biddle

Herbert Knaup: Albert Speer

Charlotte Gainsbourg: Marie Claude Vaillant-Couturier

Colm Feore: Rudolf Höss

Robert Joy: Anton Pachelogg

Christopher Heyerdahl: Ernst Kaltenbrunner

Max von Sydow: Samuel Rosenman

Frank Moore: Hans Frank

Frank Fontaine: Feldmaresciallo Wilhelm Keitel

Raymond Cloutier: Ammiraglio Karl Dönitz

Bill Corday: Gen. Alfred Jodl

Ken Kramer: Fritz Sauckel

Mark Walker: Gen. Carl Spaatz

Sam Stone: Julius Streicher

Douglas O’Keeffe: Baldur von Schirach

Benoit Girard: Joachim von Ribbentrop

James Bradford: Hjalmar Schacht

Frank Burns: Wilhelm Frick

Erwin Potitt: Walther Funk

Tom Rack: Hans Fritzsche

Roc LaFortune: Rudolf Hess

Streaming e tv

Dove vedere Il processo di Norimberga in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 marzo 2021 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

