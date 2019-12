Il Processo 2 si farà? Le indiscrezioni sulla seconda stagione della serie tv

Termina questa sera, venerdì 13 dicembre, Il Processo, serie tv legal thriller di Stefano Lodovichi con la produzione di Lucky Red. La fiction, con protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna, nei rispettivi panni di un ostinato pm (Elena Guerra) e un avvocato senza scrupoli (Ruggero Barone), doveva inizialmente andare in onda su Canale 5 per quattro prime serate a partire dal 29 novembre, ma Mediaset ha cambiato programmazione e deciso di accorpare gli episodi in tre puntate.

I fan della fiction che ha visto le vite dei personaggi intrecciarsi con un lungo processo seguito all’assassinio di una giovane donna, Angelica Petroni (Margherita Caviezel), questa sera hanno dunque scoperto chi è il responsabile della morte della 17enne.

Quello che ci si chiede a questo punto è: Il Processo 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione della serie? Vediamo qui di seguito qualche indiscrezione.

Tutto quello che c’è da sapere su Il processo

Il Processo 2 si farà?

Il direttore fiction di Mediaset, Daniele Cesarano, intervistato da TvSerial.it, ha raccontato come serie tv come Il Processo siano l’espressione di un nuovo corso dei prodotti della rete di Cologno Monzese, i quali devono “accontentare un pubblico più largo possibile”. Così, dopo l’annuncio di un prequel di Rosy Abate, ci si domanda se da parte di Mediaset ci sia l’intenzione di realizzare anche un sequel della serie con Vittoria Puccini e Francesco Scianna.

Cesarano non ha dato una risposta a questo quesito, ma è certo che tanto dipende dagli ascolti ottenuti da Il Processo in questo suo debutto televisivo. E a guardare lo share non c’è da sperare molto in una seconda stagione: la fiction, infatti, seppur con un debutto venerdì 29 novembre soddisfacente (2.138.000 spettatori pari al 10.2% di share) è andata progressivamente calando a livello di audiance.

E anche la decisione di accorpare gli ultimi episodi, riducendo la messa in onda della serie da quattro a tre prime serate, non è da interpretare in modo molto positivo. Ad ogni modo, non essendoci ancora né conferme né smentite ufficiali da parte di Canale 5, rimane da attendere ulteriori notizie riguardo il destino de Il Processo 2.