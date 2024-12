Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 6 dicembre 2024

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 21,30 va in onda la quarta puntata de Il Patriarca 2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme le anticipazioni di questa puntata.

Trama e anticipazioni

Mario minaccia Daniel, che per reazione si avvicina a suo padre Raoul. Nina continua a pensare a lui, mentre Mario non ha dimenticato Lara, che ora si è trasferita a Villa Bandera. Raoul scopre che Nemo ha preso il carico di armi destinato agli albanesi, ma i due si accordano: Nemo lo restituirà mentre Raoul dovrà cedergli le sue quote della Deep Sea. Dopo che il Rai’s viene ucciso, Nemo e Raoul si uniscono contro gli albanesi che minacciano anche la vita di uno dei Bandera.

Il Patriarca 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de Il Patriarca 2, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Claudio Amendola. Il noto attore torna a interpretare Nemo Bandera. Nel cast de Il Patriarca troviamo anche le new entry Federico Dordei, che interpreta il suo ex socio Raoul, e Giulia Bevilacqua, ovvero la neosindaca Elisa. Confermati nel cast Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina) e Neva Leoni (Lara).

Streaming e tv

Dove vedere Il Patriarca 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 15 novembre 2024 alle ore 21.40. Anche in live streaming su Mediaset Infinity.