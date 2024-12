Il paradiso può attendere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il paradiso può attendere (Heaven Can Wait), film di Warren Beatty e Buck Henry del 1978. Il film è un remake di L’inafferrabile signor Jordan (Here comes Mr. Jordan), girato nel 1941 da Alexander Hall (in questa prima versione il film, che vedeva come protagonista Robert Montgomery, era ambientato nel mondo del pugilato e non del football). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Joe Pendleton, campione di football americano, muore in un incidente automobilistico e si ritrova in Paradiso, al cospetto del funzionario Mr. Jordan. Questi, scoprendo che il suo angelo custode ha commesso un errore prelevando l’anima troppo in fretta, e che Joe sarebbe dovuto morire in realtà dopo 50 anni, ordina all’angelo custode di rimettere l’anima nel corpo. Il corpo però è stato cremato e pertanto a Joe viene offerto come alternativa il corpo del ricco capitano d’industria Leo Farnsworth, che sta per essere assassinato dalla moglie. Il patto è che la nuova “sistemazione” sia provvisoria, in attesa di prendere il corpo di qualche altro giocatore di football.

Joe accetta e prende possesso del corpo di Farnsworth prima che esso venga scoperto senza vita, e con le nuove provvisorie sembianze si innamora di Betty, una ambientalista militante venuta dall’Inghilterra per protestare contro una raffineria che proprio Farnsworth voleva costruire: stupisce sia i suoi consiglieri che la donna cambiando la sua politica aziendale per andare incontro alle esigenze degli ambientalisti. Determinato a giocare la finale del campionato di football rintraccia il suo vecchio allenatore (confidandogli, dimostrandolo, chi è veramente) affinché porti in forma anche un poco allenato capitano d’industria. Pur di giocare compra quella che era stata la sua squadra per riavere il suo ruolo di quarterback. Contemporaneamente al suo impegno di diventare, anche come Farnsworth, giocatore di football, coltiva la storia d’amore con Betty, alla quale chiede di sposarlo dichiarandosi intenzionato a divorziare dalla moglie.

Il paradiso può attendere: il cast

Abbiamo visto la trama de Il paradiso può attendere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Warren Beatty: Joe Pendleton

Julie Christie: Betty Logan

James Mason: signor Jordan

Jack Warden: Max Corkle

Charles Grodin: Tony Abbott

Dyan Cannon: Julia Farnsworth

Buck Henry: accompagnatore

Vincent Gardenia: detective Krim

John Randolph: presidente Rams

R.G. Armstrong: G.M. Rams

Keene Curtis: Oppenheim

Joseph Maher: maggiordomo Sisk

Hamilton Camp: Bentley

Arthur Malet: Everett

Stephanie Faracy: Corinne

Will Hare: medico dei Rams

William Sylvester: giornalista

Deacon Jones: giocatore dei Rams

Streaming e tv

Dove vedere Il paradiso può attendere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 25 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.