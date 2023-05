Perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1: il motivo, quando torna

Perché Il Paradiso delle signore oggi – lunedì 8 maggio 2023 – non va in onda su Rai 1? La popolare fiction del pomeriggio, normalmente in onda alle 16 dopo Oggi è un altro giorno, non va in onda semplicemente perché venerdì scorso è stata trasmessa l’ultima puntata della settima stagione. Da oggi su Rai 1 verrà trasmessa la fiction Sei sorelle.

Quando torna

Ma quando torna Il Paradiso delle Signore con l’ottava (8) stagione? La Rai ha confermato ufficialmente che ci sarà un’ottava stagione annunciando anche che, a breve, inizieranno le nuove riprese. Un iter che andrà avanti per tutta l’estate e che, tra personaggi confermati e probabili abbandoni, produrrà tutti gli episodi che ci terranno compagnia nella stagione 2023/2024. Per l’esattezza, le riprese ufficiali dell’ottava stagione, già attesissima dai fan, de Il Paradiso delle signore partiranno a metà maggio. Le nuove puntate le vedremo su Rai 1 a partire da settembre.

Streaming e tv