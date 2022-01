Il Paradiso delle Signore non va in onda: perché, motivo

Perché Il Paradiso delle Signore oggi, 11 gennaio 2022, non va in onda su Rai 1? Molti fan della fiction se lo stanno chiedendo, la risposta è semplice: la Rai ha deciso di mandare in onda un ricordo del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, morto oggi, 11 gennaio, all’età di 65 anni e la commemorazione Camera dei Deputati alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico, e del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. L’ex giornalista e politico italiano si è spento alle ore 1.15 presso l’ospedale di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato dallo scorso 26 dicembre. La soap dovrebbe quindi saltare per una giornata e tornare in onda domani, 12 gennaio 2022. Nessuna cancellazione o problema particolare quindi per il prodotto in onda su Rai 1. Non è da escludere però che la Rai, qualora la commemerazione finisca prima del previsto, possa decidere di mandare in onda (in ritardo) la puntata di oggi.

