Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: perché, motivo del cambio su Rai 1

Perché oggi, 21 ottobre 2022, Il paradiso delle signore non va in onda su Rai 1? La seguitissima fiction oggi non va in onda per lasciare spazio ad uno Speciale Tg1 per raccontare in diretta la convocazione al Quirinale della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrà il mandato di procedere con la formazione del governo. Atto che segue la fine delle consultazioni di questa mattina. “La delegazione di centrodestra ha convenuto col presidente Mattarella sulla necessità di dare alla Nazione un nuovo Governo nel minor tempo possibile. La coalizione ha indicato al Capo dello Stato la sottoscritta per la formazione del nuovo Esecutivo. Siamo pronti”, le parole della Meloni. Quando torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1? La fiction tornerà in onda regolarmente lunedì.

