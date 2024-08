Il papocchio: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Il musicista Renzo Arbore ha una visione di padre Gabriele, venuto a portare un’Annunciazione dal Vaticano: infatti, papa Giovanni Paolo II, dinamico e patito della modernità, guardando la televisione resta favorevolmente colpito da una campagna di promozione della birra di cui allora Arbore era testimonial e si convince a ingaggiarlo come il conduttore della nascente televisione di Stato vaticana.

Arbore e la compagnia de L’altra domenica si recano in Vaticano per mettersi all’opera ma un bigotto e tradizionalista prelato, rivisitazione del cardinale Richelieu, trama per sabotare l’iniziativa del pontefice, dapprima avvertendo i parroci d’Italia di inviare per i provini gli artisti più scadenti e poi corrompendo con trenta gettoni del telefono un incompreso Roberto Benigni. Nonostante tutto le trasmissioni hanno inizio, alla presenza del papa e dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. Lo spettacolo inaugurale Gaudium Magnum è però realizzato nello stile demenziale di Arbore: la sigla è un canto religioso sulle note dell’inno del Partito Socialista Italiano, che suscita lo scandalo degli astanti.

A risolvere la situazione sopraggiunge il deus ex machina, ossia il Padreterno in persona a bordo di una fiammante vettura Fiat Panda targata PAR 0001, il quale irrompe negli studi sfondandone le pareti con una palla da demolizione – dichiarata citazione da Prova d’orchestra (1979) di Federico Fellini – mentre tutta la compagnia di Arbore viene inghiottita dalla terra e l’infido cardinale polverizzato all’istante. Infine dal Paradiso i protagonisti cantano tutti insieme When the Saints Go Marchin’ In, che fa da sottofondo anche ai titoli di coda.

Manfred Freyberger: papa Giovanni Paolo II

Renzo Arbore: se stesso

Roberto Benigni: se stesso

Isabella Rossellini: se stessa

Andy Luotto: se stesso

Mario Marenco: se stesso

Michael Pergolani: se stesso

Otto e Barnelli: se stessi

Salvatore Baccaro: corista

Diego Abatantuono: Don Gabriele

Luciano De Crescenzo: Dio

Mariangela Melato: l’attrice impegnata che recita “La figlia di Iorio”

Graziano Giusti: cardinale Richelieu

Neil Hansen, Tito LeDuc e Mauro Bronchi: Le Sorelle Bandiera

Fabrizio Zampa: Zampa

Milly Carlucci: suora annunciatrice TV

Ruggero Orlando: se stesso

Martin Scorsese: se stesso

Silvia Annicchiarico: segretaria di Arbore

Mimma Nocelli: suora

Cesare Gigli: maestro di italiano

Gerardo Gargiulo: conduttore telegiornale

Nando Murolo: Maestro del Coro a bocca chiusa “Città di Napoli”

Alessandro Vagoni: Carmine

Matteo Salvatore: Gallo

Lorenzo Spadoni: solista del Coro a bocca chiusa “Città di Napoli”

Dino Cassio: cantante di “Non correre papà”

Marzia Tornari: bambina cantante di “Non correre papà”

Tiziana Altieri

