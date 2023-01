Il nostro generale streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Stasera, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de Il nostro generale, la serie che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate. La fiction ricostruisce (anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali) sia la guerra in difesa della democrazia da parte delle Brigate Rosse, sia le vicende personali e familiari dei protagonisti. Dove vedere Il nostro generale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì e martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Il nostro generale streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il nostro generale, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima lunedì 9 gennaio 2023; la quarta e ultima martedì 17 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa: