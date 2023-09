Il mistero Henri Pick: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 16 settembre 2023, su Rai 3 va in onda il film Il mistero Henri Pick, pellicola del 2019 diretta da Rémi Bezançon. Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da David Foenkinos. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il mistero Henri Pick? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è una misteriosa storia che ruota intorno a un romanzo e al suo autore. Quando un editore rinviene un libro in una biblioteca della Bretagna, che raccoglie opere rifiutate da qualsiasi casa editrice, ne rimane entusiasta a tal punto da definirlo un capolavoro della letteratura. Lo scrittore è un certo Henri Pick, noto a tutti più come pizzaiolo che come romanziere e morto qualche anno prima. La vedova, intervistata, rivela che suo marito non ha mai letto neanche un libro e di non averlo mai visto scrivere nulla. Si apre così un mistero sulla figura di Henri Pick, mentre il romanzo che riporta la sua firma spopola diventando un vero e proprio bestseller. Deciso a scoprire la verità, il critico letterario Jean Michel Rouche (Fabrice Luchini) decide di indagare sulla vera identità dell’autore, aiutato dalla figlia del pizzaiolo.

Il mistero Henri Pick: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori francesi che ne prendono parte, come Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Josiane Stoléru, Astrid Whettnall, Marc Fraize, Marie-Christine Orry, Florence Muller. Di seguito il cast completo con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Fabrice Luchini: Jean-Michel Rouche

Camille Cottin: Joséphine Pick

Alice Isaaz: Daphné Despero

Bastien Bouillon: Fred Koskas

Astrid Whettnall: Inès de Crécy

Josiane Stoléru: Madeleine Pick

Marc Fraize: Jean-Pierre Gourvec

Marie-Christine Orry: Magali Roze

Vincent Winterhalter: Gérard Despero

Louis Descols: Visconte d’Archiac

Philypa Phoenix: Wendy Bellamy

Annie Mercier: Bénédicte Le Floch

Florence Muller: Brigitte Rouche

Hanna Schygulla: Ludmila Blavitsky

Lyes Salem: Produttore televisivo

Trailer

Vediamo ora il trailer di Il mistero Henri Pick, in onda questa sera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Il mistero Henri Pick in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 settembre 2023 – su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.