Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti streaming e tv: dove vederlo

Stasera (lunedì 8 marzo 2021) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere l’episodio Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in prima tv.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – lunedì 8 marzo 2021 – alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

Il metodo Catalanotti streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata al petto. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta.

Potrebbero interessarti Colette: tutto quello che c’è da sapere sul film Chi è Antonia Nicoletti, il personaggio de Il metodo Catalanotti ne Il Commissario Montalbano Il castello di vetro: tutto quello che c’è da sapere sul film