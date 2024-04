Il meglio di te: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il meglio di te, film del 2023 diretto ed interpretato da Fabrizio Maria Cortese con Maria Grazia Cucinotta. La colonna sonora è stata curata da Valerio Calisse, Daniele Bonaviri, Gabriele Cannarozzo e dalla cantante Giusy Ferreri. Quest’ultima ha scritto e prodotto il brano Il meglio di te, colonna sonora del film su richiesta dello stesso regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antonio è un uomo di successo, Nicole è una donna brillante. I due si sono amati intensamente e sono stati gli interpreti perfetti di quella che possiamo definire banalmente una favola. Tuttavia, prima di arrivare al “vissero per sempre felici e contenti”, il loro mondo è esploso e i due si sono trovati lontani, dispersi, pieni di rabbia, di colpa e di delusione. L’inevitabile separazione dura qualche anno e traccia un confine molto netto tra le loro vite. Ma il destino ha spesso una trama nascosta da tirare fuori al momento più opportuno per ribaltare piani, scompaginare progetti e per far ritrovare coloro che si sono smarriti.

Il meglio di te: il cast

Abbiamo visto la trama de Il meglio di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Contucci: Veronica

Maria Grazia Cucinotta: Nicole

Anita Kravos: Paola

Giusi Merli: Mimì

Simone Montedoro: Simone

Michele Olita: Lello

Vincent Riotta: Antonio

Daphne Scoccia: Sara

Mattia Iasevoli: Lorenzo

Antonio Roma: Lucio

Elvira Cuflic Basso: Sonia

Giuseppe Giura: Tonio

Streaming e tv

Dove vedere Il meglio di te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.