Il materiale emotivo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, 8 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il materiale emotivo, film del 2021 diretto da Sergio Castellitto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vincenzo vive fuori dal mondo, rintanato dentro la sua libreria parigina a cui dedica i suoi giorni, ma non solo, perché al piano di sopra, altrettanto fuori dal mondo, la figlia Albertine resta chiusa in un mutismo selettivo, da quando un incidente (che forse tanto casuale non è stato) l’ha confinata su una sedia a rotelle. Intorno a loro circola una piccola galleria di passanti più che di personaggi: gli infermieri Gerard e Colombe, un giovane prete, un clochard, un cleptomane letterario e Clemente, il ragazzo napoletano che porta a Vincenzo la colazione.

La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l’amore per la figlia e quello per i libri, ma è solo quando l’attrice Yolande irrompe nella sua vita che Vincenzo affascinato dalla forza vitale della donna, si scuote dal proprio torpore esistenziale e inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita. Yolande infatti, è un fiume in piena, e tramite lei Vincenzo dovrà confrontarsi con quel “materiale emotivo” tanto a lungo trattenuto.

Il materiale emotivo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il materiale emotivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Vincenzo

Bérénice Bejo: Yolande

Matilda De Angelis: Albertine

Nassim Lyes: Alain

Clementino: Clemente

Sandra Milo: Madame Milo

Alex Lutz: Gérard

Bruno Gouery: il cleptomane

Streaming e tv

Dove vedere Il materiale emotivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.