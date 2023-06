Il lupo e il leone: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 25 giugno 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema va in onda il film Il lupo e il leone, pellicola francese del 2021 diretta da Gilles de Maistre. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di Alma (Molly Kunz), una ragazza di 20 anni e abile pianista che vive a New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte al funerale. L’abitazione è sita su un’isola remota del Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l’ha cresciuta. Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre…

Il lupo e il leone: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Mylène Dinh-Robic, Rebecca Croll, Evan Buliung, Rhys Slack, Derek Johns. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Molly Kunz: Alma

Graham Greene: Joe

Charlie Carrick: Ellick “Eli”

Mylène Dinh-Robic: Preside dell’Accademia Musicale

Rebecca Croll: Ysae

Evan Buliung: Allan

Rhys Slack: Rapha

Derek Johns: Charles

Victor Cornfoot: Jack

Daniel Brochu: sig. Mitchell

Jean Drolet: nonno di Alma

Streaming e tv

Dove vedere Il lupo e il leone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.