Il Grinch: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 23 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il Grinch, film d’animazione statunitense del 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier. Basato sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss, è il terzo adattamento cinematografico della storia, dopo lo speciale televisivo del 1966 e il lungometraggio live-action del 2000. La pellicola è prodotta dalla Illumination Entertainment e vede Benedict Cumberbatch come voce del protagonista nella versione originale e Alessandro Gassman nella versione italiana. La trama segue il Grinch e il suo cane Max mentre pianificano di rovinare la festa di Natale di Whoville rubando tutte le decorazioni e i regali della città.

Ha incassato oltre 511 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film di Natale con il maggior incasso di tutti i tempi, nonché l’adattamento cinematografico del Dr. Seuss con il maggior incasso. Ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato l’animazione e le esibizioni vocali, ma ha ritenuto che il film aggiungesse poco o nulla di nuovo al materiale originale. Questo è stato l’ultimo adattamento cinematografico del Dr. Seuss rilasciato durante la vita della vedova di Seuss, Audrey Geisel, che è stata produttrice esecutiva del film ed è morta il 19 dicembre 2018, cinque settimane dopo l’uscita del film Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver lanciato la moda dei “cattivissimi” Minion, Illumination Entertainment torna con un film d’animazione dedicato a uno dei villain più dispettosi della letteratura per l’infanzia. Quando si sfrega le lunghe dita pelose e alza lo sguardo iniettato di rosso, gli abitanti di Chinonsò se la danno a gambe. Il malefico Grinch (Benedict Cumberbatch, Alessandro Gassmann nella versione italiana), protagonista del racconto in rima scritto da Theodor Geisel, in arte Dr. Seuss, nel 1957, ama mettere sgambetti e rubare pacchetti, e non si lascia intenerire nemmeno dal più tenero dei piccoli Nonsochi, anche se ha gli occhioni supplicanti della dolce Cindy Chi Lou. Ma insomma, da dove salta fuori tutta questa cattiveria? Il film esplora le origini dello scorbutico mostro verde e del suo piccolo cuore inaridito, prima che diventi lo spauracchio dei Picchi di Punta Boh, e che, travestito da uno sghignazzante Babbo Natale, cerchi di rubare i preziosi simboli della festività.

Il Grinch: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Grinch, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco dei doppiatori italiani:

Alessandro Gassmann: Grinch

Lucrezia Roma: Cindy Chi Lou

Daniela Calò: Donna Chi Lou

Alessandro Quarta: Bricklebaum

Vittoria Febbi: sindaco McGerkle

Gabriele Meoni: Groopert

Giulio Bartolomei: Axl

Luca Tesei: Ozzy

Nina Plagaro: Izzy

Emiliano Coltorti: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Il Grinch in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.