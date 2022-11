Il grande gioco: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) de Il grande gioco, serie tv di genere drammatico del 2022, ideata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri, con protagonista Francesco Montanari? Vediamolo insieme. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Montanari: Corso Manni

Elena Radonicich: Elena De Gregorio

Giancarlo Giannini: Dino De Gregorio

Lorenzo Cervasio: Federico De Gregorio

Jesus Mosquera Bernal: Carlos Quintana

Lorenzo Aloi: Marco Assari

Giovanni Crozza Signoris: Antonio Lagioia

Vladimir Aleksic: Sasha Kirillov

La serie tv esplora il dietro le quinte del calciomercato, fra i momenti più appassionanti della stagione calcistica. Racconta per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi senza tralasciare gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra.

Streaming e tv

Dove vedere Il grande gioco in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, e su NOW.