Il Giustiziere della Notte – Death Wish: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il Giustiziere della Notte – Death Wish, film thriller del 2018 diretto da Eli Roth, con Bruce Willis e Vincent D’Onofrio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paul Kersey è un chirurgo di Chicago, vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan. La sua vita è serena e abbastanza ordinaria, con una famiglia felice in una bella casa di un quartiere residenziale, anche se il suo lavoro al pronto soccorso lo fa rendere conto di quante persone rimangano vittime della violenza altrui. Tutto cambia quando, una notte, tre ladri si introducono nella sua abitazione per svaligiarla, uccidendo Lucy e ferendo gravemente Jordan.

Paul rimane profondamente scosso e non trova risposte soddisfacenti da parte della polizia, che si trova a gestire troppi casi di delinquenza con poche risorse a disposizione; il pensiero che tante persone, come è capitato a lui e alla sua famiglia, siano esposte ai soprusi dei criminali che agiscono indisturbati e spesso rimangono impuniti, lo spinge a prendere la drastica decisione di farsi giustizia da solo e di difendere tutte quelle persone di cui le forze dell’ordine non riescono a prendersi cura. Inizierà così a condurre una doppia vita come tranquillo e stimato chirurgo salvavite di giorno, mentre la notte vestirà i panni di uno spietato vigilante a caccia di balordi da giustiziare. Braccato dalla polizia e nuovo eroe dei cittadini, cercherà di mettersi sulle tracce degli assassini che hanno ucciso sua moglie.

Il Giustiziere della Notte – Death Wish: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Giustiziere della Notte – Death Wish, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Dr. Paul Kersey

Vincent D’Onofrio: Frank Kersey

Dean Norris: Detective Kevin Raines

Kimberly Elise: Detective Leonore Jackson

Elisabeth Shue: Lucy Rose Kersey

Camila Morrone: Jordan Kersey

Beau Knapp: Knox

Ronnie Gene Blevins: Joe

Jack Kesy: The Fish

Len Cariou: Ben

Kirby Bliss Blanton: Bethany

Wendy Crewson: dott.ssa Jill Klavens

Mike Epps: dott. Chris Salgado

Roberto Ozores: Trebol

Sway: Sway Calloway

Kaniehtiio Horn: Natasha

Stephanie Janusauskas: Sophie

Jodie Resther: Infermiera Rachel

Jason Cavalier: Agente McCord

Isaiah Gero-Marsman: Tyler

Stephen McHattie: Capo dei detective

Streaming e tv

Dove vedere Il Giustiziere della Notte – Death Wish in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.