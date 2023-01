Il giorno più bello: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il giorno più bello è il film in onda questa sera, 2 gennaio 2023, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15. La pellicola è diretta da Andrea Zalone, e vede un cast di attori molto amati come Luca e Paolo, Lodo Guenzi e Stefano De Martino. Aurelio è un uomo che ha ereditato dal padre l’azienda di wedding planner di famiglia chiamata “Il giorno più bello” e per tutta la sua vita ha sacrificato la sua vita con lo scopo di regalare felicità. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il giorno più bello? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il suo obiettivo nella vita è stato sempre quello di regalare la felicità agli sposi nel giorno del loro matrimonio. Qualcosa, però, in lui è cambiato, a causa della crisi e soprattutto del suo divorzio. Aurelio avverte che è il momento di un cambiamento totale. L’uomo è innamorato di Serena (Valeria Bilello), la sua collaboratrice, ed è proprio con lei che vorrebbe iniziare una nuova vita, lasciando il suo attuale lavoro per solcare gli oceani in barca a vela.

Peccato che vi siano due ostacoli a questa sua felicità: innanzitutto, dovrebbe vendere l’azienda e poi convincere Serena a lasciare il marito Giorgio (Luca Bizzarri), che è anche un amico di lunga data dello stesso Aurelio. Ma il wedding planner è deciso a seguire il suo obiettivo e, nonostante diversi rifiuti iniziali, alla fine trova anche un acquirente per Il giorno più bello, il Dottor Musso (Carlo Buccirosso).

Ora non gli resta che organizzare il suo ultimo matrimonio, prima di lasciare per sempre la professione. Gli sposi sono Pier e Chiara (Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna), due rampolli dell’alta borghesia, ma il giorno del ricevimento Aurelio scopre che il Dottor Musso è proprio il padre della ragazza. L’acquirente deciderà se comprare l’azienda o no dopo il matrimonio della figlia, valutando l’operato di Aurelio e del suo team. È così che il wedding planner si ritrova dover organizzare il matrimonio perfetto, ma le cose sembrano più facili a dirsi che a farsi.

A complicare la situazione c’è anche il suo team, composto dall’assistente Adele, che soffre di crisi di nervi, il cantante Billy, che ha avuto un flirt con la sposa, e in cucina una brigata per nulla coesa. Alla festa, però, c’è anche Giorgio come fotografo, cosa che rende Aurelio alquanto nervoso. Con questo equilibrio precario, la festa di Pier e Chiara sarà indimenticabile o un completo disastro?

Il giorno più bello: il cast del film

Ma qual è il cast del film Il giorno più bello? Protagonisti sono attori molto amati come Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Stefano De Martino, Fiammetta Cicogna, Violante Placido, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Paolo Kessisoglu: Aurelio

Luca Bizzarri: Giorgio

Valeria Bilello: Serena

Carlo Buccirosso: dottor Musso

Stefano De Martino: Piero

Fiammetta Cicogna: Chiara

Violante Placido: Adele

Lodo Guenzi: Billy

Massimo De Lorenzo: Camillo

Gabriele Graham Gasco: Nico

Orsetta De Rossi: madre di Piero

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Il giorno più bello, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama e il cast del film Il giorno più bello, ma dove vedere il film in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 gennaio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.