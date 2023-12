Il giorno più bello: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giorno più bello, film del 2022 diretto da Andrea Zalone. Remake del film francese C’est la vie – Prendila come viene del 2017. Nel cast Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aurelio è un wedding planner pieno di debiti che cerca di vendere il suo business al migliore offerente, e l’unica offerta gli arriva proprio dal padre della sposa per cui sta organizzando la festa di matrimonio. Della sua squadra fanno parte l’acida Adele, che si impasticca per reggere la tensione, la responsabile del catering Serena, di cui Aurelio è l’amante, sposata con il fotografo Giorgio, che di Aurelio è stato grande amico, lo stravagante cantante Billy e una serie di personaggi di contorno. Lo sposo è un tipo arrogante con una madre impicciona e la cerimonia sarà costellata di imprevisti, proprio quando Aurelio sta cercando di fare bella figura con il suo potenziale acquirente. E nulla sarà come il wedding planner aveva pianificato.

Il giorno più bello: il cast

Abbiamo visto la trama de Il giorno più bello, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paolo Kessisoglu: Aurelio

Luca Bizzarri: Giorgio

Violante Placido: Adele

Valeria Bilello: Serena

Lodovico Guenzi: Billy

Fiammetta Cicogna: Chiara

Massimo De Lorenzo: Camillo

Orsetta De Rossi: madre di Pier

Riccardo Lombardo: Tiziano

Alessandro Fullin: Amaranta Paternò

Tullia Pagano: Diana

Carlo Buccirosso: dottor Musso

Stefano De Martino: Pier

Gabriele Graham Gasco: Nico

Streaming e tv

Dove vedere Il giorno più bello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 6 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.