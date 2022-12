Il gioiello nascosto: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Il gioiello nascosto è il film in prima visione questa sera, martedì 6 dicembre 2022, su Rai 2 dalle 21.20. Una pellicola drammatica del 2021 diretta da Michael Robison, con Kristian Alfonso, Raechelle Banno, Evan Roderick, Ty Wood, Crystal Fox, Sam Duke. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il gioiello nascosto? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Ruby viene cacciata dalla villa dei Dumas e torna nell’amata casa d’infanzia nei bayou, dove ha intenzione di crescere al meglio la figlioletta Pearl. Qui, ritrova Paul, il fidanzato dei tempi del liceo, pronto ad aiutarla ancora una volta. Quando poi si trasferisce nella residenza di lui, Ruby spera che sia per lei arrivata la felicità. Tuttavia, non ha fatto i conti con Gladys, la madre di Paul che è a conoscenza del suo oscuro segreto, e la sorella Giselle, che continua a tormentarla minacciando di rivelare notizie su Beau, il vero padre di sua figlia Pearl. La rete di inganni che circonda Ruby prenderà una svolta inaspettata quando Giselle cadrà in coma e lei si ritroverà al centro di un piano contorto per stare con Beau.

Il gioiello nascosto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il gioiello nascosto? Tanti gli attori celebri, tra cui Kristian Alfonso, Crystal Fox, Raechelle Banno, Chad Willett, Sam Duke, Ty Wood, Mila Jones, Karina Banno, Tess Atkins, Todd Thomson. La regia è di Michael Robison.

Streaming e tv

Dove vedere Il gioiello nascosto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.