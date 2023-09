Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 4 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione dalle 21.15 va in onda il film Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, pellicola d’animazione del 2022 diretta da Joel Crawford. Ma qual è la trama e il cast? Vediamolo insieme.

Trama

Il film racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”.

Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati – contro ogni buon senso – da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da “Big” Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo.

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Essendo un film d’animazione, non ci sono attori ma importanti doppiatori. Ecco quelli originali: Salma Hayek, Antonio Banderas, Florence Pugh, Olivia Colman, Samson Kayo, Harvey Guillen, John Mulaney, Wagner Moura, Anthony Mendez. Vediamo ora chi sono i doppiatori italiani.

Diego Suarez: Gatto / Gatto con gli Stivali

Francesca Guadagno: Kitty / Zampe di Velluto

Riccardo Suarez: Perrito

Piero Di Blasio: Baby Orso

Simone Mori: Dottore

Riccardo Scarafoni: Big Jack Horner

Andrea Mete: Morte

Margherita De Risi: Riccioli d’Oro

Giò Giò Rapattoni: Mamma Orsa

Ilaria Latini: Mama Luna

Roberto Pedicini: Papà Orso

Fabrizio Apolloni: Zenzy

Marco Mete: Grillo Parlante

Corrado Conforti: Pinocchio

Streaming e tv

Dove vedere Il gatto con gli stivali 2 in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.