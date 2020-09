Il commissario Montalbano – Una faccenda delicata streaming e tv: dove vederlo

Stasera in tv, alle ore 21,20 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – Una faccenda delicata, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere Una faccenda delicata de Il commissario Montalbano in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – lunedì 14 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

Una faccenda delicata streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Una faccenda delicata de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: viene uccisa una prostituta settantenne, stranamente anche sposata, che svolgeva la sua mansione in un magazzino. Al primo impatto Mimì Augello si persuade che l’assassino sia un certo Mimmo Tavano, cliente della prostituta. Montalbano però col suo intuito riesce a trovare la soluzione. Il commissario scopre che la donna veniva molestata da un anziano affetto da una demenza senile parziale, e riuscirà a capire che molti anni prima la vittima aveva concepito con l’uomo il figlio di costui, poiché la moglie legittima non poteva aver figli…

