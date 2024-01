Il Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il sorriso di Angelica

Stasera, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il film Il sorriso di Angelica del Commissario Montalbano, fortunata serie di film con protagonista Luca Zingaretti che da anni riscuote grandissimo successo di pubblico. Ma qual è la trama (riassunto) dell’episodio Il sorriso di Angelica del Commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito tutte le informazioni.

Durante una notte vengono svaligiati la casa a mare e il villino dei coniugi Carlo e Caterina Peritore: si tratta di una coppia benestante che i ladri si sono premurati di addormentare con il gas, in modo tale da poter agire indisturbati e appropriarsi della refurtiva e delle chiavi del villino. Non ci vuole molto perché Salvo Montalbano intuisca che i rapinatori erano a conoscenza delle abitudini della coppia, il che lo riporta al caso di qualche giorno prima. I Lojacono, altra coppia di anziani, ha anch’essa infatti subito un furto con delle modalità molto simili. Quando inizia ad indagare, Montalbano scopre che le vittime del furto si conoscono e fanno parte della stessa cerchia – ristretta – di amicizie.

Qualche giorno più tardi il capo della banda di ladri invia una lettera anonima a Montalbano, lanciandogli una vera e propria sfida. A subire la nuova rapina è poi Angelica Cosulich, dirigente dalla banca locale che colpisce subito Montalbano per la sua bellezza. Il commissario si troverà molto in difficoltà, visto che con la sua Livia le cose non vanno affatto bene: la coppia sta vivendo una crisi dovuta all’atroce sospetto del commissario di un tradimento di lei nei suoi confronti.