Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista streaming e diretta tv: dove vedere l’episodio

Questa sera, mercoledì 19 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il sesto episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Tocco d’artista in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 2001. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Dove vedere Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera – mercoledì 19 ottobre 2022 – alle ore 21,25 con l’episodio Tocco d’artista, il sesto della serie, in versione restaurata.

Il commissario Montalbano – Tocco d’artista streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori di questo episodio:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Katharina Bohm: Livia Burlando

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Isabell Sollman: Ingrid

Roberto Nobile: Nicolo’ Zito

Cesare Bocci: Mimi’ Augello

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Angelica Ippolito: Signora Luparello

Marcello Perracchio: Dott. Pasquano

Sy Fatou: Adanna

Francesco Stella: Agente Gallo

Pietro Biondi: Il Questore

Altri interpreti: Ileana Rigano (Emma Morpurgo), Bianca Maria D’Amato (Anna Tropeano), Antonino Bellomo (Notaio Antuofermo), Pippo Montalbano (Giudice Lo Verde), Luigi Maria Burruano (Giacomo Larussa), Giuseppe Santostefano (Avvocato Palillo), Giovanni Speciale (Perito Boscarino).