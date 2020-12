Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: trama e anticipazioni

Stasera, martedì 1 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “La piramide di fango”, già trasmesso nel 2016 con un notevole successo di pubblico. Di seguito la trama (anticipazioni) de La piramide di fango de Il Commissario Montalbano:

Il corpo senza vita di un uomo viene trovato nel cantiere dove viene costruita la nuova condotta idrica di Vigata. Il commissario, notando che l’uomo era in canottiera e mutande, intuisce subito che la vittima deve essere stata sorpresa dal suo assassino nella notte mentre dormiva, e che per questo motivo doveva abitare nelle vicinanze. Montalbano e il fedele Fazio si mettono a controllare le case e, dopo una breve ricerca, trovano la sua abitazione. Si tratta di Gerardo Nicotra, contabile della stessa impresa edile, del cantiere in cui è morto. Il commissario prova subito a mettersi in contatto con la moglie tedesca Inge, ma anche di lei non si trova alcuna traccia…

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di La piramide di fango de Il Commissario Montalbano, ma dove vedere l’episodio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 1 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

