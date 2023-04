Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano, il cast: attori e personaggi dell’episodio in replica su Rai 1

Gli arancini di Montalbano è l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda in replica su Rai 1 oggi, 17 aprile 2023, alle ore 21.15 su Rai 1 e Rai 4k (canale 210 di Tivùsat). Si tratta di uno tra i primi film tratti dai romanzi di Andrea Camilleri mandati in onda dalla Rai, per la prima volta nell’autunno del 2002. Vediamo insieme il cast de Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano.

La regia dell’episodio è di Alberto Sironi. Nel ruolo del protagonista, il Commissario di Vigata, troviamo ovviamente Luca Zingaretti. Nel cast con lui ci sono Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Isabel Sollman, Giacinto Ferro, Ciccio Sineri, Gigio Morra, Barbara Mautino.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast de Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano, ma quante puntate sono previste? Si tratta di un episodio di una serie e non di una nuova stagione, per cui la storia di chiude questa sera, 17 aprile 2023. Sarà per tutti i fan l’occasione per rivedere o vedere per la prima volta questa storia con la qualità del 4K.

Come vedere Rai 4K

Per vedere Montalbano su Rai 4K dovrete collegarvi al canale 210 di Tivùsat o al tasto 101 del vostro televisore sul digitale terrestre. Vi servirà avere un televisore che supporta l’altissima definizione e che si connetta a internet con banda larga. Rai 4K, infatti, utilizza un segnale ibrido che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 – la tecnologia nata con lo scopo di affiancare alla trasmissione tradizionale del digitale terrestre, satellitare o via cavo alcuni servizi smart grazie al collegamento alla rete – per garantire la visione ad altissima definizione.

Servirà inoltre una buona connessione a internet visto che appunto si tratta di un ibrido che codifica il segnale e lo passa sul digitale terrestre. Rai 4K sarà inoltre visibile sulla app Rai disponibile sulle smartTv, o cliccando il tasto mostrato sullo schermo durante la visione dei canali Rai del digitale terrestre, attivando in automatico il collegamento con l’app. Ovviamente la tv deve avere una risoluzione in 4K.