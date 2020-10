Il Collegio 5 streaming e diretta tv: dove vedere il docu-reality di Rai 2

Da martedì 27 ottobre 2020 su Rai 2 intorno alle ore 21,20 va in onda Il Collegio 5, il docu-reality basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto come se fossimo nel 1992. In tutto andranno in onda otto puntate sempre in prima serata il martedì. Ma dove è possibile vedere Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera (a partire dalle ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 21,20.

Il Collegio 5 streaming e on demand

Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Collegio 5? Secondo le prime anticipazioni in tutto Rai 2 manderà in onda 8 puntate, due in più rispetto all’edizione scorsa. Tutte in prima serata il martedì sera. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: martedì 27 ottobre 2020

Seconda puntata: martedì 3 novembre 2020

Terza puntata: martedì 10 novembre 2020

Quarta puntata: martedì 17 novembre 2020

Quinta puntata: martedì 24 novembre 2020

Sesta puntata: martedì 1 dicembre 2020

Settima puntata: martedì 8 dicembre 2020

Ottava puntata: martedì 15 dicembre 2020

Nona puntata: martedì 22 dicembre 2020

